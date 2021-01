La deuxième semaine de l'année 2021 est placée sous le signe du pétrole et de l'économie américaine la semaine prochaine. Dès lundi, l'Agence internationale de l'énergie présentera ses dernières évaluations sur les tendances mondiales et ses plans pour soutenir les efforts internationaux visant à atteindre les objectifs énergétiques et climatiques en vue de la COP26. Mercredi, les États-Unis annonceront leur rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole et jeudi, l'organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) publiera son rapport mensuel sur l'or noir. La semaine écoulée a été marquée par l'annonce par les membres de l'Opep+ d'une offre contenue. À l'issue du premier sommet de ceux-ci mardi dernier, l'Arabie Saoudite a annoncé une coupe volontaire, hors de l'accord en vigueur, d'un million de barils par jour en février et mars, ce qui a provoqué une forte hausse des cours du pétrole d'un vendredi à l'autre. Le baril de Brent a touché 55 dollars, un plus haut depuis février 2020.