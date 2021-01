La semaine prochaine

Les investisseurs suivront des statistiques importantes, dont les indices PMI, ainsi que la réunion de la BCE et plusieurs résultats annuels d'entreprises.

Malgré la fermeture de Wall Street lundi prochain à l'occasion du Martin Luther King Day, la semaine qui se profile sera chargée pour les intervenants des marchés. Dès mardi , ils auront un aperçu du sentiment des investisseurs allemands, avec la publication de l' indice Zew , qui se situait à 54,4 le mois dernier. Le même jour, il faudra digérer les résultats annuels de Bank of America , Goldman Sachs ou encore Netflix .

Mercredi, on attendra la confirmation de l'inflation de la zone euro en décembre à -0,3%. Et la saison des résultats en Europe sera bien lancée: le néerlandais ASML Holding doit publier ses chiffres du quatrième trimestre. D'après Bloomberg, les analystes s'attendent, en moyenne, à un Ebitda de 1,3 milliard d'euros. Attention à une déception potentielle après les bons résultats récents des sociétés actives dans les semi-conducteurs en Asie. Le même jour, à Wall Street, ce sera au tour de Morgan Stanley et Procter & Gamble de sortir leurs données financières.