La semaine prochaine

L'agenda sera bien rempli, que ce soit en termes d'indicateurs macroéconomiques que de résultats d'entreprise. À Bruxelles, on attend les chiffres de Melexis, Euronav et Orange Belgium.

La première semaine de février sera chargée pour les investisseurs. En pleine saison des résultats annuels de part et d'autre de l'Atlantique, de nombreuses sociétés publieront leurs chiffres dans les prochains jours. En voici quelques noms: Ryanair lundi; Alibaba, Alphabet, Amazon, BP, ExxonMobil et Pfizer mardi; AbbVie, GlaxoSmithKline, Paypal, Siemens, Spotify et Volvo mercredi; Deutsche Bank, Gilead Sciences, Ford Motor, Infineon, Merck & Co et Royal Dutch Shell jeudi; ainsi que BNP Paribas, Intesa Sanpaolo et Sanofi vendredi.