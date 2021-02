La semaine prochaine

Les résultats d'entreprises vont continuer de pleuvoir. Plusieurs sociétés minières doivent publier leurs chiffres, comme BHP, Glencore et Rio Tinto. Ahold Delhaize et Carrefour, les deux distributeurs annonceront aussi leurs résultats à un jour d'écart. À Bruxelles, deux sociétés se prêteront à l'exercice. La société immobilière Befimmo et la biotech Galapagos présenteront leurs chiffres pour 2020 jeudi prochain. Les yeux seront rivés sur les résultats de la biotech, qui a connu une année particulièrement difficile en Bourse en raison du feu rouge de la Food and Drug Administration à son traitement Jyseleca/filgotinib et de l'abandon de son partenaire Gilead dans ce dossier. Les questions vont fuser autour du pipeline de la biotech, après l'annonce de l'arrêt du programme Isabela cette semaine.