La semaine prochaine

La saison des résultats de sociétés se poursuit de plus belle. Ce samedi, le holding du milliardaire Warren Buffett, Berkshire Hathaway publiera ses chiffres trimestriels, tout comme la Financière de Tubize . Lundi à Bruxelles, ce sera au tour du groupe Ter Beke et à Wall Street, au site de vidéoconférence Zoom Video , grand gagnant de la pandémie de Covid-19. Le lendemain, un autre gagnant de la période de confinement, le site de livraison de repas en kits HelloFresh , annoncera ses résultats.

Deux grosses journées de résultats tomberont mercredi et jeudi, avec en premier ceux de Tinc, Bekaert et Sioen à Bruxelles, et ceux de Vivendi, Ahold Delhaize et Stellantis à l'étranger. Jeudi, à Bruxelles, la séance sera chargée avec les résultats de Smartphoto, Banimmo, Immobel, Jensen Group, Resilux, Ascencio et surtout ceux de la biotech du Bel 20, argenx. La compagnie aérienne Lufthansa et Boskalis publieront aussi leurs chiffres.