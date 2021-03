Une poignée de statistiques et de résultats d'entreprises sont attendus la semaine prochaine. Les chiffres de l'inflation en février au Royaume-Uni et aux États-Unis seront annoncés mercredi et vendredi respectivement, ainsi que les indicateurs PMI des services et de l'industrie pour la zone euro et les États-Unis (mercredi). Le bulletin économique de la Banque centrale européenne sera publié jeudi. L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est attendu vendredi. Du côté des résultats, ceux de Porsche, Titan Cement, Adobe Systems, GameStop, Celyad, Avantium, IBA, Picanol, Tessenderloo, Quest for Growth et Moury Construct viendront animer les séances.