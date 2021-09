La semaine prochaine

Plusieurs indicateurs économiques et quelques rares résultats d'entreprises et une "keynote" d'Apple sont à l'agenda des investisseurs pour les prochains jours.

Il y aura du neuf sur le front macroéconomique et du côté des entreprises durant la semaine à venir. Lundi, les investisseurs prendront connaissance des résultats du premier trimestre de l'exercice comptable décalé du groupe américain Oracle , qui devrait avoir consolidé sa part de marché dans le "cloud" (stockage de données à distance) face à ses rivaux Amazon, Microsoft et Alphabet (Google). Selon le consensus des analystes financiers, le bénéfice par action d'Oracle devrait atteindre environ 97 cents, en hausse de plus de 4%.

À suivre pour Sofina

Côté indicateurs conjoncturels, on sera attentif à la deuxième estimation de l'inflation d'août aux États-Unis et en zone euro. Le chiffre définitif sera publié mardi aux USA et vendredi côté européen. Outre-Atlantique, on attend 5,3% de hausse des prix sur un an et chez nous, Eurostat devrait confirmer l'estimation "flash" de 3%, l'inflation sous-jacente étant attendue à 1,6%.