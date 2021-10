La semaine prochaine

La saison des résultats du troisième trimestre débute mercredi prochain. Les bénéfices des grandes banques US devraient s'afficher en légère hausse sur un an.

C'est JPMorgan qui ouvrira le bal mercredi à 13h, suivie, le lendemain, de plusieurs autres grandes banques américaines, à savoir Bank of America , Wells Fargo , Morgan Stanley et Citigroup . Alcoa , spécialiste de l'aluminium qui ouvrait anciennement la campagne, dévoilera ses chiffres également jeudi mais après la clôture de la Bourse de New York. Parmi les autres sociétés qui annonceront leurs données trimestrielles jeudi, on citera encore UnitedHealth et Walgreens Boots Alliance . Enfin, vendredi, ce sera au tour de Goldman Sachs .