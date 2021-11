Les résultats d'entreprises vont continuer de tomber la semaine prochaine, mais leur rythme s'amenuise car la saison commence à toucher à sa fin. Des analystes ont souligné que sans le soutien de bons résultats de sociétés, les marchés d'actions pourraient se retrouver avec une réalité économique moins rose. "Les bénéfices ont maintenu les investisseurs à bord, mais les deux prochains mois pourraient devenir très inconfortables", a prédit Craig Erlam, analyste chez Oanda. "Avec la fin de la saison des résultats, les marchés d'actions pourraient subir des pressions inflationnistes", a-t-il ajouté. Car du côté des statistiques économiques, les chiffres de l'inflation ont suscité de plus en plus d'inquiétudes.

Après une hausse surprise des prix à la consommation aux États-Unis la semaine dernière, les investisseurs devront composer dans les prochains jours avec les chiffres de l'inflation dans la zone euro et en Grande-Bretagne . "Nous nous attendons à ce que l'inflation britannique bondisse à 3,9%, en raison de la hausse des prix des services publics", ont commenté les analystes de Bank of America dans une note.

La Banque centrale européenne pourrait elle aussi retenir l'attention la semaine prochaine avec la publication, mercredi, de son rapport de stabilité financière . En mai dernier, lors de son précédent rapport, l'institution s'était inquiétée d'une correction sur les marchés d'actions, et avait noté l'exubérance sur les cryptoactifs. Avec les records très récents des indices boursiers et du bitcoin, la BCE pourrait réitérer ses craintes.

Du côté des résultats de sociétés, la journée de mardi verra la publication des chiffres de Bouygues, de Vodafone, de Leasinvest, de Greenyard et, aux États-Unis, de Walmart et de Home Depot. Mercredi, ce sera au tour de Vallourec, Target, Lowe's et Cisco. Jeudi, la Bourse de Bruxelles connaîtra une séance chargée avec les résultats de Home Invest, Atenor, EVS, IBA, Gimv et Inclusio. Le lendemain, Bekaert et VGP publieront leurs chiffres.