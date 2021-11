L'agenda s'éclaircit de plus en plus pour les résultats de sociétés. Le PIB du troisième trimestre aux États-Unis est attendu, tout comme les minutes de la Fed.

Les résultats d'entreprises vont s'amenuiser la semaine prochaine. Les investisseurs seront plus attirés par les publications économiques en nombre, dont des chiffres d'inflation et de croissance aux États-Unis. Outre-Atlantique, mardi, tombera l'indice PMI Markit flash pour novembre. Mercredi, les chiffres du PIB au troisième trimestre, l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan, l'inflation PCE et les minutes de la Réserve fédérale américaine sont attendus. "Nous prévoyons une accélération de l'inflation sous-jacente du PCE en octobre, avec d'autres à venir au quatrième trimestre, et un contexte supplémentaire pour les plans de normalisation de la Fed dans les minutes du FOMC de novembre", ont indiqué les analystes de Nomura dans une note.