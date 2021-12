Pas moins de quatre banques centrales de pays industrialisés tiendront leur réunion de politique monétaire la semaine prochaine. Outre celles de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale du Japon, celles de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve Fédérale américaine (Fed) retiendront particulièrement l'attention des marchés.

"Nous nous attendons à ce que la Fed accélère la réduction dans le but de mettre fin entièrement aux achats d'actifs en mars. C'est la vigueur de l'économie et la pression inflationniste accrue évidente dans les données qui incitent la Fed à adopter une trajectoire plus belliciste" ont écrit les analystes de Bank of America dans une note.