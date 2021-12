La semaine prochaine

Peu de statistiques économiques et encore moins de chiffres d'entreprises sont au menu des prochains jours. La semaine sera écourtée sur plusieurs marchés.

La dernière semaine de l'année s'annonce calme sur les marchés boursiers. Comme la semaine écoulée, celle-ci sera écourtée: plusieurs places financières, comme les Bourses de Tokyo et de Francfort, seront fermées le vendredi 31 décembre et ce jour-là, Euronext clôturera plus tôt, à 14h. La Bourse de Londres finira quant à elle dès 13h30 vendredi prochain. Sur le marché britannique, la semaine aura été très courte puisque le London Stock Exchange sera fermé lundi à l'occasion de la Noël puis mardi pour le Boxing Day, jour traditionnellement dédié à l'achat de cadeaux de fin d'année.