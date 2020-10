La situation sanitaire inquiète les marchés d'actions

Les restrictions sanitaires et le blocage américain sur le plan de relance ont pesé sur les marchés. Mais les analystes y voient surtout des prises de bénéfices.

Les Bourses européennes ont bu la tasse ce jeudi au lendemain de l'annonce du couvre-feu dans les grandes villes en France, suite à la résurgence du Covid-19. Le blocage entre les partis américains démocrate et républicain autour d'un plan de relance a aussi pesé lourdement sur la tendance.

De fortes restrictions ont également été instaurées en Irlande du Nord, en Irlande, en Catalogne, aux Pays-Bas et en Allemagne où un nombre record de cas quotidiens a été enregistré. "Avec le temps, ces blocages localisés se transforment presque inévitablement en blocages à l'échelle nationale et cela va avoir un impact sur l'économie", a déclaré Andrea Cicione chez TS Lombard.

Le Dax a lâché 2,49% à Francfort, le CAC 40 a perdu 2,11%. À Londres, le FTSE 100 a reculé de 1,73%. À Bruxelles, le Bel 20 a baissé de 2,23%, plombé par ses valeurs sensibles au cycle économique comme AB InBev et Solvay . Les marchés américains ont quant à eux ouvert en recul.

Des secteurs touchés

Le secteur du voyage est particulièrement touché par la seconde vague de Covid-19. Les compagnies aériennes Easyjet et Lufthansa ont lâché plus de 3%, Air France-KLM et Airbus ont reculé de 1,9% et 0,58%.

"Tant que les banques centrales pompent de l'argent dans le système et tant que les élections américaines ne sont pas arrivées, le marché peut connaître des mouvements en dent de scie." Frank Vranken Responsable de la stratégie d'investissement chez Puilaetco.

Le secteur automobile a lui aussi souffert, avec des reculs d'environ 3% pour les constructeurs allemands BMW, Volkswagen et Daimler Chrysler. À Paris, Renault a lâché près de 1,97% et Peugeot près de 2,62%.

Le secteur de l'assurance a été matraqué également, avec un recul de plus de 5,32% pour Accor .

Un sentiment partagé sur les marchés

Les analystes ont estimé que le plus grand recul des marchés en trois semaines s'avère plus une pause qu'un changement fondamental. "Nous devons faire attention à ne pas trop interpréter les signes avant les élections américaines", a déclaré Ned Rumpeltin, responsable européen de la stratégie de change chez TD Securities. "Il y a une sorte de sentiment général de réduction du risque pour la journée. Je ne vois pas vraiment aujourd'hui de changements dans les tendances et la direction générales", a-t-il ajouté.

"Nous sommes dans une situation où on se positionne sur une économie qui tourne à 90% de sa capacité, limitée à la hausse par le Covid-19, mais limitée à la baisse par le soutien budgétaire en Europe, en Asie et aux États-Unis." Vincent Juvyns Responsable de la stratégie d'investissement chez JPMorgan AM.

"Aujourd'hui, les chiffres de l'emploi aux États-Unis n'ont pas été fantastiques, on aurait voulu voir une baisse du chômage. De plus, la mésentente entre les républicains et les démocrates sur un prolongement du plan de relance pèse. Et la deuxième vague de coronavirus, avec le couvre-feu instauré en France, incite à un recul des marchés", souligne Frank Vranken, responsable de la stratégie chez Puilaetco. "Mais la volatilité est normale avec le niveau actuel des marchés, qui ne sont pas bon marché. De plus, les élections américaines qui approchent incitent à des prises de bénéfices", ajoute-t-il.

Vincent Juvyns, responsable de la stratégie d'investissement chez JPMorgan Asset Management, constate aussi que "les Bourses n'étant pas bon marché, elles sont sensibles à toute déception. Le risque de prise de bénéfices est inhérent aux marchés. Mais c'est sain car les marchés ne sont pas euphoriques." Toutefois, il estime que les élections américaines "n'inquiètent pas le marché car celui-ci compte sur une victoire des démocrates". "Mais les discussions autour du Brexit, et la situation sanitaire qui se détériore, inquiètent les investisseurs, car après le fort rebond économique au troisième trimestre, le quatrième trimestre s'annonce difficile", précise-t-il.

Volatilité

Les analystes estiment que la volatilité sur les marchés va perdurer. "Nous sommes dans une situation où on se positionne sur une économie qui tourne à 90% de sa capacité, limitée à la hausse par le Covid-19, mais limitée à la baisse par le soutien budgétaire en Europe, en Asie et aux États-Unis", souligne Vincent Juvyns.

"Tant que les banques centrales pompent de l'argent dans le système et tant que les élections américaines ne sont pas arrivées, le marché peut connaître des mouvements en dent de scie", indique Frank Vranken. "Il y a toujours des acheteurs dans le marché, le S&P 500 peut encore monter", ajoute-t-il.

"La situation profite aux secteurs qui ont déjà bien performé jusqu'à présent. Le couvre-feu à Paris va faire les beaux jours de Netflix", relève Vincent Juvyns. Il constate aussi que les actions chinoises profitent "du plan de relance adopté par le gouvernement. Les exportations chinoises se tiennent très bien". D'après lui, une bonne diversification va permettre aux investisseurs de naviguer dans le contexte actuel des marchés, avec un focus sur le secteur technologique et les actions chinoises.