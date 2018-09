La taxe immobilière néerlandaise touche aussi la Bourse de Bruxelles

Les Pays-Bas poursuivent le projet de mettre fin au statut fiscal privilégié des sociétés immobilières. Les groupes belges actifs aux Pays-Bas, comme WDP et Cofinimmo, seront concernés.

Dans les projets de nouvelles mesures fiscales présentés mardi par le gouvernement néerlandais, il est explicitement prévu de faire payer aux fonds immobiliers cotés l’impôt des sociétés sur les revenus de leurs actifs néerlandais, et ce, partir du 1er janvier 2020 . Les groupes néerlandais qui bénéficient du statut FBI (Fiscale BeleggingsInstelling) ne payaient jusqu’ici aucun impôt sur leurs bénéfices. La mesure doit venir compenser la suppression de la taxe sur les dividendes, qui coûtera près de 2 milliards d’euros par an au trésor public néerlandais.

Le statut FBI existe depuis 1969. Il permet aux Néerlandais de bénéficier du système privilégié le plus ancien du monde en matière d’investissements immobiliers. Ce statut n’est pas totalement identique à celui des SIR belges (Sociétés Immobilières Réglementées), ou des sociétés internationales Reit (Real Estate Investment Trust). Aux Pays-Bas, de nombreuses sociétés non cotées en profitent également. Il existe dans le monde 36 structures Reit différentes, toutes exonérées de l’impôt des sociétés. Les Pays-Bas sont donc en ébullition. Les acteurs néerlandais se sentent défavorisés par rapport à leurs confrères étrangers et s’opposent à l’introduction de la taxe.