La transition énergétique pourrait doper l'inflation

Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, établit un lien entre la transition écologique et la hausse des prix, une première. Le marché a réagi.

La politique énergétique s'invite dans la politique monétaire. L'inflation risque de s'installer plus durablement à cause des coûts liés à la transition énergétique, estime Isabel Schnabel, une des six membres du directoire de la Banque centrale européenne (BCE). Si son analyse se confirme, cela pourrait influencer les décisions futures de l'institut monétaire, ce qui aurait des conséquences pour les investisseurs.