La viande végane, en plein développement mondial

Une société cotée très chère

Beyond Meat, qui produit de la viande végane, a vu son cours exploser depuis sa première cotation le 1er mai à la Bourse de New York. En s’envolant de 160% dès son premier jour, le titre a signé la plus forte progression pour une introduction en Bourse depuis la crise financière. Introduite à un prix de 25 dollars, l’action vaut désormais 227 dollars. Elle comptabilise une progression de 808% depuis sa première cotation."Ce n’est pas mal pour une société qui avait indiqué un résultat d’exploitation en négatif de 25 millions de dollars, selon Bloomberg", relève Frank Vranken, responsable de la stratégie chez Puilaetco Dewaay. "Le rally de Beyond Meat est largement alimenté par une frénésie spéculative et non par une analyse réaliste des perspectives de la société", estime Erlan Abdikarimov, analyste chez Freedom Finance. "Dès que la première vague d’achats spéculatifs se terminera, on devrait assister à une correction", ajoute-t-il. Selon lui, Beyond Meat ne pourrait dégager des bénéfices avant 2025. Il souligne en plus que la société fait face à une grande compétition alors que les géants de l’alimentation lancent eux-mêmes leur propre viande végane, à l’image de Nestlé, mais aussi de Tyson Food aux Etats-Unis.

Une autre société productrice de viande végane, Impossible Foods, se place aussi en concurrent. Elle lève actuellement des montants records auprès des firmes de private equity.

De plus, d’ici deux ans, la viande végane pourrait devoir faire face à une autre concurrence, celle de la viande développée en laboratoire. Introduite au monde il y a six ans sous la forme d’un hamburger à 280.000 dollars, celle-ci pourrait atteindre les rayons des supermarchés d’ici deux ans au prix de 10 dollars, estiment des start-ups européennes. Les producteurs attendent une régulation alors qu’ils améliorent leur technologie et réduisent les coûts. Mais des scientifiques comme John Lynch, à l’Université d’Oxford, estiment qu’il n’est pas évident de déterminer si la viande produite en laboratoire peut être déclinée à grande échelle et apporter les mêmes nutriments que la viande traditionnelle.