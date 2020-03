La volatilité boursière de vendredi devrait continuer, selon les économistes

Après le krach de jeudi, les investisseurs ont soufflé le chaud et le froid. L'indécision devrait persister dans les prochains jours, selon Frank Vranken (Puilaetco) et Philippe Gijsels (BNP Paribas Fortis).

Après la séance boursière cauchemardesque de jeudi, qui a vu le Bel 20 subir la plus lourde chute de son histoire et le Dow Jones enregistrer son plongeon le plus spectaculaire depuis 1987, les actions ont vivement rebondi en cours de séance vendredi, avec des gains allant jusqu’à 10%, avant de réduire significativement leur avance. Finalement, les principaux indices boursiers ont fini sur une hausse de l’ordre de 1,5% en moyenne, soit très peu au regard de la dégringolade de la veille.

La séance de vendredi a donc été marquée par une volatilité intense, les investisseurs semblant tantôt juger les actions bon marché après la brutale correction des trois dernières semaines, tantôt craindre que la crise du coronavirus ait un effet encore plus grave qu’anticipé.

"Encore très flou"

Après ces volte-face des investisseurs, à quoi peut-on s’attendre dans les prochains jours? "On devrait observer encore beaucoup de volatilité pendant un certain temps", estime Frank Vranken, chef stratégiste de Puilaetco. "Le coronavirus aura un impact sur la croissance des deux côtés de l’Atlantique. On assiste à la fin brutale d’un cycle de croissance économique très long. La question est de savoir quel sera l’impact sur la croissance bénéficiaire des entreprises. C’est encore très flou."

Il est difficile de dire où est le plus bas, mais je pense que nous n'en sommes pas tellement loin. Philippe Gijsels Chef stratégiste chez BNP Paribas Fortis

D'où cette forte volatilité, "typique d’une fin de cycle de croissance", souligne cet expert des marchés.

"Les bourses vont être très volatiles", confirme Philippe Gijsels, chef stratégiste de BNP Paribas Fortis. "L’indice Vix (surnommé “l’indice de la peur”, NDLR) est monté jusqu’à 65, comme pendant la crise de 2008-2009. Pas de doute, la volatilité va persister, aussi bien à la hausse qu’à la baisse."

Compte tenu de la vitesse de la contraction boursière, les investisseurs peuvent-ils espérer voir les actions toucher bientôt un plancher et entamer un nouveau cycle haussier? "Il est vrai que le S&P 500 (indice des plus grandes sociétés de Wall Street, NDLR) s’est retrouvé en marché baissier (20% plus bas que son dernier sommet, NDLR) en trois semaines, ce qui ne s’est jamais vu dans toute l’histoire boursière", note Philippe Gijsels. "Il est difficile de dire où est le plus bas, mais je pense que nous n’en sommes pas tellement loin."

"Quelque chose à faire"

La baisse des actions des derniers jours a-t-elle été exagérée? "On estime que la perte d’un trimestre de croissance coûte 15% de valorisation à l’action d’une entreprise. Une baisse de 20 à 30% impliquerait une récession d’un an à un an et demi. Compte tenu de la valorisation des sociétés cotées, il y a quelque chose à faire" pour les investisseurs, juge Philippe Gijsels.

Trois quarts de la correction est réalisée. Frank Vranken Chef stratégiste chez Puilaetco

Frank Vranken constate que "l’on a déjà une belle correction derrière nous; aux États-Unis, tout dépendra du consommateur: s’il y a des signes qu’il n’y croit plus, on pourrait passer sous les niveaux actuels", dit-il, tout en estimant que "trois quarts de la correction est réalisée". "Mais pour revenir aux niveaux de départ, il faudrait remonter de 40%, ce qui est beaucoup", avertit-il.