La volatilité des marchés pousse certaines sociétés à reporter leur IPO

Plusieurs entreprises européennes, à l'image d'Icade Santé, ont gelé leur introduction en bourse. Si le phénomène semble mondial, il reste pour l'heure marginal.

2021 est sans aucun doute une année record en termes d'introduction en bourse (IPO). Cela se confirme encore ces jours-ci avec, par exemple, les annonces de Volvo Cars ou OVHcloud. Mais quelques grains de sable viennent perturber la machine. La faute à un regain de volatilité sur les marchés actions depuis un mois environ. Cela rend visiblement certains patrons nerveux: plusieurs sociétés à travers le monde ont récemment annoncé le report de leur introduction en bourse "dans l'attente de conditions de marché plus favorables". C'est le cas notamment d'Icade Santé, la filiale du groupe immobilier Icade .

Vue en plein écran La cloche de la Bourse de Bruxelles va se taire le temps que la volatilité des marchés retombe?

"Dans un contexte de marché actions particulièrement volatil, Icade et les actionnaires minoritaires d'Icade Santé décident de reporter le projet d'introduction en bourse d'Icade Santé", indique l'entreprise française dans un communiqué publié ce mercredi, sans donner toutefois de calendrier précis.

On savait que les dirigeants d'Icade Santé étaient frileux à l'idée de débarquer sur Euronext Paris à l'aube d'une possible correction. L'entrée en bourse était initialement prévue la semaine dernière. Mais le 30 septembre, après la clôture des marchés européens, la société annonce la suspension de l'opération, pointant déjà un contexte non "satisfaisant". Elle espérait relancer le processus ce mois-ci mais la récente chute des actions l'a finalement poussée à reporter l'IPO sine die.

Tri sélectif

Icade Santé n'est pas un cas à part. L'agence Bloomberg a dénombré au moins huit sociétés en Europe à avoir gelé leur introduction en bourse le mois dernier. Et de pointer également les exemples de la plateforme de bien-être Better Being et la société de logiciels d'investissement Allvue Systems Holdings qui ont abandonné leur projet à la Bourse de New York.

"Si ce n'est pas un type d'entreprise vraiment incontournable, alors les vendeurs [c'est-à-dire les sociétés qui émettent de nouvelles actions pour leur IPO, NDLR] sont à la merci des investisseurs." Thorsten Pauli Head of equity capital markets pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse chez Bank of America