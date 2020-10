La volatilité fait son grand retour sur les marchés

L'indice VIX mesurant la volatilité du S&P 500 évolue à son plus haut niveau depuis sept semaines. Il reste toutefois bien loin des niveaux atteints en mars dernier.

L'incertitude sur l'issue de l'élection du 3 novembre fait grimper l'indice VIX mesurant la volatilité implicite du S&P-500 à son plus haut niveau depuis le 3 septembre dernier . Il avait alors clôturé la séance à 33,60 points. Actuellement, il évolue un point sous ce pic.

À titre de comparaison, son précédent record datait du premier trimestre 2009 et s'élevait à 44,14 points.

Le VIX à son plus haut niveau depuis plus de sept semaines

Le VIX à son plus haut niveau depuis plus de sept semaines

Le niveau actuel du VIX ne fait toutefois pas peur aux investisseurs. Selon Chris Murphy, le stratégiste de Susquehanna spécialisé dans les produits dérivés, il est logique de voir cette remontée à l'approche de la présidentielle US.

Les analystes de la banque Barclays anticipent, en cas de victoire claire de Joe Biden, un retour de l'indice de la peur aux niveaux connus avant la crise sanitaire, soit "au moins à 20 points". Selon eux, le S&P 500 qui a déjà grimpé de plus de 50% depuis son plus bas niveau de l'année, "ne va pas se redresser de façon significative" après l'élection et pourrait même diminuer dans la foulée du VIX.