L’histoire se répète, et avec les actions chères et l’enthousiasme sans limite des investisseurs envers les actions technologiques, nous sommes en train de revivre le même scénario qu'en 1998 et 1999. Un krach devrait suivre en 2019 ou en 2020, estime le vétéran et spécialiste de Wall Street et de la City, Jan Loeys.