La volatilité s'est totalement dissipée sur les Bourses

On prend les mêmes et on recommence. L’intérêt des investisseurs pour les actions technologiques a permis à la Bourse de New York de confirmer sa remontée d’il y a 8 jours. Porté par les belles performances signées par des valeurs comme United Technologies, Boeing, Apple, Cisco, Microsoft et Intel l’indice Dow Jones a enregistré une baisse insignifiante de 0,25% à 25.132 points. Sur le Nasdaq, où se trouvent cotées les plus grosses pointures technologiques, l’indice Composite a encore pris, lui, 0,15% à 7.264,94 points.