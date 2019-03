"La zone euro n'est pas en crise" (Samy Chaar)

Cela ne signifie pas pour autant que la Banque centrale européenne (BCE) n’a plus rien à faire. "Quand on a subi une intervention aussi importante, on est médicamenté pendant très longtemps (injections de liquidités, taux extrêmement bas, etc.). Et au fur et à mesure que la santé du patient s’améliore, on réduit très progressivement le dosage médicamenteux".