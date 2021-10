Lael Brainard toujours plus haut à la Fed?

On avait déjà cité le nom de Lael Brainard, qui siège au conseil des gouverneurs de la Federal Reserve (Fed), comme future secrétaire au Trésor. Mais c’est Janet Yellen qui avait décroché le poste. Cette fois, son nom est cité au poste de vice-président pour la supervision bancaire de la Fed, un rôle de premier plan puisqu’il s’agit de contrôler les JP Morgan et autres Bank Of America. Certains voient aussi Brainard en tant que possible remplaçante de Jerome Powell à la tête de la Fed.