Lagarde imprime son style, "ni colombe, ni faucon, mais chouette"

En outre, comme anticipé également, la BCE continuera de racheter de la dette publique et privée sur les marchés financiers. Elle avait repris ces achats en novembre dernier à raison de 20 milliards d’euros par mois et sans horizon de temps, dans l’espoir de ranimer une économie plombée par les tensions commerciales.

"Je vais être moi-même"

L’ancienne directrice du Fonds monétaire international (FMI), connue pour sa communication habile, va plus loin encore dans la précision. Elle refuse de se laisser enfermer dans cette alternative qui oppose depuis des décennies – et qui fait régulièrement les choux gras de la presse financière – les partisans de politiques monétaires souples comparés à des colombes, à ceux prônant des politiques plus strictes surnommés, eux, des faucons. "Une bonne fois pour toutes, je ne suis ni une colombe, ni un faucon", a-t-elle martelé. "Mon ambition est d’être une chouette, que l’on associe souvent avec une certaine sagesse", a-t-elle ajouté. Pour le chef économiste d’ING en Allemagne, Carsten Brzeski, "Christine Lagarde veut être autant que possible consensuelle".