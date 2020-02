Le Bel 20 frôle la correction

Les bourses européennes ont encore vécu des frayeurs liées à la propagation de l'épidémie de coronavirus . Mais finalement, elles ont terminé sur une note hésitante. Le Bel 20 a pris 0,05%. A Paris, le CAC 40 a avancé de 0,09% et à Francfort, le Dax a reculé de 0,12 %. L'indice européen Stoxx 600 est resté inchangé.

Le Bel 20 a lâché 8,76% depuis son plus haut niveau atteint le 17 février 2020 à 4201,35 points. Il a frôlé la correction (chute de 10% par rapport à son dernier plus haut niveau). L'indice a connu ce mercredi un nouvel épisode de panique généralisée, plongeant à 10h10 de plus de 3%, mais il s'est ensuite repris.