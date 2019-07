Le Bel 20 rattrape son retard en juillet

La Bourse de Bruxelles affiche l'une des meilleures performances dans le monde pour le mois de juillet. Et ce, grâce à deux importantes valeurs: AB InBev et Galapagos. Le Bel 20 rattrape ainsi son record après un mois de juin plus faible que les autres indices européens.

Juillet 2019, rien à signaler sur les marchés actions en Europe. L'indice pan-européen Stoxx 600 a quasiment fait du surplace sur le mois qui vient de s'écouler (+0,23%) après avoir gagné plus de 4% en juin. C'est à croire que la situation n'a pas vraiment changé. Au contraire pourtant...

Commençons par les bonnes nouvelles. La saison des résultats trimestriels se déroule pour l'instant mieux qu'espéré. Environ un cinquième des sociétés du Stoxx 600 ont publié leurs comptes pour la période entre avril et juin. Et selon les données compilées par Refinitiv, un peu plus de la moitié d'entre elles ont présenté des chiffres supérieurs aux attentes des analystes. Du coup, une brise d'optimisme souffle parmi les opérateurs de marché.

Alors qu'ils tablaient sur une contraction de 0,5% des bénéfices au deuxième trimestre il y a encore une semaine, les analystes s'attendent désormais à une croissance de 0,6%. "Parmi les contributeurs les plus importants à cette croissance, on peut citer une sélection de sociétés de consommation, de technologie et de santé du nord de l'Europe, notamment Nestlé, AB InBev, Roche, AstraZeneca, Novartis, Philips, SAP et Ericsson", soulignent Tim Craighead et Laurent Douillet, stratégistes chez Bloomberg Intelligence. On comprend dès lors pourquoi les secteurs européens de l'alimentation (+4,48%) et de la santé (+2,02%) affichent les meilleures performances en juillet.

Déceptions dans les valeurs cycliques

On ne peut pas en dire autant pour les valeurs cycliques, en particulier le compartiment des ressources de base (-4,41%). C'est en effet dans ce secteur que l'on a recensé le plus grand nombre de déceptions.

Citons également le cas de nombreuses sociétés allemandes qui ont lancé des avertissements sur résultats ces dernières semaines, comme SAP, BASF, Daimler, BMW ou encore Deutsche Bank. À tel point que le moral des investisseurs et des entreprises allemands s'est fortement dégradé, et que de plus en plus d'économistes ont commencé à craindre une récession. "L'économie allemande navigue en eaux troubles", a déclaré la semaine dernière Clemens Fuest, le président de l'institut Ifo. Des inquiétudes qui se reflètent dans la performance de l'indice phare de la Bourse de Francfort. Le Dax a reculé de 1,69% en juillet après avoir bondi de 5,73% le mois précédent.

Le manque d'avancées dans les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine pèse également sur cette économie très ouverte. Après une réunion écourtée ce mercredi, les tractations entre les deux parties devraient seulement reprendre en septembre. Les investisseurs risquent de ne pas retrouver le sourire d'ici peu.

Le Bel 20 boosté par sa lomotive

Là où il fallait être investi ce mois-ci, c’est à la Bourse de Bruxelles. Son indice de référence, le Bel 20 , affiche en effet l’une des meilleures performances mensuelles dans le monde (+4,34%). Et ce, grâce à sa locomotive de toujours: AB InBev . L’action du brasseur belgo-brésilien s'est envolée de 17% en juillet. Outre la publication de résultats supérieurs aux attentes, le management semble prendre à bras-le-corps le problème d’endettement du groupe, qui a atteint 104,2 milliards de dollars fin juin.

Après l'échec de la mise en Bourse de sa filiale Asie-Pacifique, AB InBev a commencé à céder certains actifs. Il a par exemple vendu ses activités australiennes au groupe japonais Asahi pour 11,3 milliards. Et des rumeurs d'autres cessions circulent encore dans les salles de marché.

Notons que la palme de la meilleure performance au sein du Bel 20 ce mois-ci revient à une biotech: Galapagos (+39,18%). La société a annoncé à la mi-juillet la signature d'un contrat avec son partenaire américain Gilead pour 5 milliards de dollars. Ce qui représente la plus grosse opération du genre dans le secteur biotech belge.