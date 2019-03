Le Bel 20 signe son meilleur trimestre en quatre ans

L'indice phare de la Bourse de Bruxelles profite encore du retour en grâce d'AB InBev. Le brasseur affiche la deuxième meilleure performance, derrière le spécialiste de l'image Barco. Le climat général sur les marchés n'est pourtant pas au beau fixe.

L'heure est au bilan. Le premier trimestre 2019 touche à sa fin et sur les marchés financiers, le rebond des actions se cherche un second souffle. Viendra-t-il de la résolution du différent commercial entre les États-Unis et la Chine? Beaucoup veulent y croire aujourd'hui.

"Les investisseurs se disent: "nous avons réagi de manière excessive en décembre, nous ne voulons plus commettre la même erreur. Ensuite, il y a cette peur de passer à côté du rally boursier. 'Si je vends aujourd'hui et qu'on nous annonce de bonnes nouvelles demain - un accord commercial ou des résultats moins mauvais que prévu -, je vais avoir l'air d'un imbécile." Ilya Feygin de WallachBeth Capital

Mais le cœur n'y est pas toujours. Après avoir bondi de 6,23% en janvier et de 3,94% en février, l'indice paneuropéen Stoxx 600 a encore ralenti la cadence, progressant de 1,69% ce mois-ci. Car mars a apporté son lot d'incertitudes et de surprises économiques.

Le virage à 180° des banques centrales

À commencer par le discours des banques centrales. "Les risques liés aux perspectives de croissance de la zone euro sont toujours orientés à la baisse, en raison de la persistance d'incertitudes liées aux facteurs géopolitiques, à la menace de protectionnisme et aux vulnérabilités des marchés émergents", a déclaré Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne (BCE), à l'issue de sa dernière réunion.

Rappelons que l'institution monétaire a dû abaisser ses prévisions de croissance et d'inflation pour 2019 et les deux prochaines années. Et cherche aujourd'hui des mesures pour soutenir les banques européennes.

Deux semaines plus tard, c'est au tour de la Réserve fédérale américaine (Fed) d'effectuer un changement à 180 degrés dans son discours. Et d'adopter un nouveau credo: la patience. "Cela pourrait prendre du temps avant que les perspectives d’emplois et d’inflation invitent clairement à un changement de politique" monétaire, a indiqué son président Jerome Powell. C'est pourquoi la banque centrale ne prévoit plus de hausse de taux cette année.

Vue en plein écran ©REUTERS





Ruée sur les obligations d'État

Les investisseurs ont bien accueilli le changement de discours des banques centrales. Enfin, dans un premier temps seulement. Les craintes d'une récession, ravivées par la publication d'indicateurs macroéconomiques, leur ont fait changer leur fusil d'épaule. Les marchés estiment aujourd'hui à environ 90% la probabilité que la Fed abaisse son principal taux directeur de 25 points de base en décembre 2019. Baisse qui serait suivie d'une seconde en septembre 2020.

Ce nouveau paradigme a lourdement provoqué une ruée vers les obligations. Selon les données de la Bank of America publiées ce vendredi, les fonds obligataires ont bénéficié de 12 semaines consécutives d'entrées nettes. En Europe, le taux allemand à 10 ans est retombé en territoire négatif pour la première fois depuis octobre 2016. Et certains observateurs prédisent qu'il restera dans le rouge encore longtemps.

"Le rally sur le Bund allemand n'est peut-être pas terminé. Le fait que la BCE veuille échelonner son taux de dépot est sans aucun doute un message pessimiste." Jamie Searle de Citigroup





Outre-Atlantique, le taux américain à 10 ans est même passé sous le niveau du taux à 3 mois pour la première fois depuis mi-2007. Un mauvais présage selon certains. D'autres affirment que la situation est différente aujourd'hui. Qui croire?

AB InBev, la locomotive belge, à fond les turbines

Toujours est-il qu'à la Bourse de Bruxelles, le BEL 20 continue de faire son petit bonhomme de chemin. Notre indice de référence a repris 12,80% depuis le début de l'année, ce qui représente son meilleure trimestre en quatre ans. Parmi les 20 valeurs qui le composent, la palme revient sans conteste à Barco , fraîchement débarqué le 18 mars dernier. L'action s'est envolée de 38,12% ce premier trimestre. Ce spécialiste de la technologie de l’image avait présenté en février un bilan presque parfait aux investisseurs.

D'aucuns auront noté la belle performance d'AB InBev , le poids lourd du marché belge, qui devance Argenx et prend la deuxième place du classement (+29,57%). Les analystes s’attendent généralement à des conditions plus favorables pour le brasseur belgo-brésilien, avec des taux de change mieux orientés dans les pays émergents.