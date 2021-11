Le Bel 20 survole la séance européenne grâce aux biotechs

Les principaux indices actions en Europe ont clôturé sur une note plutôt mitigée ce mercredi, digérant plusieurs indicateurs macroéconomiques importants. À commencer par une croissance moins forte que prévu de l'économie américaine (2,1% contre 2,2% attendu) . Mais les marchés semblent surtout préoccupés par la crise sanitaire et la politique monétaire. "L'accélération des contaminations au Covid-19 et la peur d'une anticipation de la fin du soutien de la Réserve fédérale américaine déstabilisent les investisseurs", résume Richard Hunter, responsable marché à Interactive Investor.

Le Dax allemand a reculé de 0,37% et le CAC 40 de 0,03%, tandis que le Footsie britannique a pris 0,27%. Au niveau sectoriel, les investisseurs ont privilégié l'immobilier (+1,88%), les télécoms (+1,15%), les "utilities" (+0,96%) et l'énergie (+0,69%) .

Tout est une question de perspectives

De son côté, Elior a gagné jusqu'à 8,57% à Paris avant de clôturer sur une baisse de 0,08%. Le groupe de restauration collective a enregistré un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros pour son exercice décalé 2020-2021, tout en réduisant sa perte nette à 100 millions contre 483 millions un an plus tôt. Question perspectives, il table notamment sur une marge d'exploitation ajustée d'environ 4,6% en 2023-2024. "Bien que ces prévisions soient plus faibles que celles de ses rivaux, les objectifs pour 2024 sont ambitieux, bien supérieurs au consensus et aux niveaux d'avant le covid", ont souligné les analystes de Bernstein.