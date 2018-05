Le Brent atteint des cours toujours plus hauts

Le retour des sanctions américaines contre l'Iran a fait remonter le cours de l'or noir à son plus haut niveau depuis trois ans.

Les cours du pétrole se sont envolés depuis ce mercredi, après que le président américain Donald Trump a décidé de rétablir les sanctions contre l’Iran. Le baril de Brent est remonté à plus de 77 dollars, son plus haut niveau depuis 3 ans. "Sans surprise, les échanges continuent d’être vigoureux sur le marché du brut car cette décision constitue un risque significatif pour l’offre dans un contexte d’équilibre délicat entre l’offre et la demande", a déclaré Stephen Innes, analyste chez Oanda.