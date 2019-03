Le Bund allemand dans le rouge pour la première fois depuis 2016

Jamais depuis octobre 2016, le rendement de l'emprunt d'Etat à dix ans en Allemagne n'avait fait une incursion en terrain négatif. C'est désormais chose faite. Le Bund allemand, référence pour l'ensemble de la zone euro, s'est replié après les estimations flash de l'activité industriel chez nos voisins allemands . Le rendement à dix ans a touché un plus bas à -0,001% avant de remonter à 0,003%. Dans le même temps, la monnaie européenne a piqué du nez face au dollar , lâchant brusquement plus de 0,5% .

Ce qui inquiète les investisseurs

L'indice PMI pour le secteur manufacturier allemand, qui mesure la croissance de l'activité, s'est inscrit à 44,7 en mars, tandis que les analystes tablaient sur 48. 44,7, un niveau jamais atteint depuis l'été 2012. Lorsque l'indice est inférieur à 50, cela signifie que l'activité diminue. Ce chiffre "peint un tableau très inquiétant pour le secteur et pour sa capacité à se remettre de la crise dans laquelle il se trouve", explique Craig Erlam, analyste pour Oanda qui cite le ralentissement des ventes de voitures , le Brexit , le conflit commercial sino-américain et les craintes sur la croissance économique mondiale comme motifs d'inquiétude.

La croissance dans les services a également ralenti en Allemagne avec un sous-indice de 54,9 contre 55,3 en février. Mais, "tant qu'il y a de la croissance dans les services on peut éviter une récession", assure l'économiste de Markit Chris Williamson , qui se demande toutefois combien de temps les services pourront jouer ce rôle. "Si on examine la tendance de l'emploi et des commandes nouvelles, on a un risque baissier pour les perspectives; elle pourrait saper encore la confiance des entreprises et provoquer une nouvelle contraction des dépenses des entreprises et des ménages, augmentant ainsi le risque d'une récession".