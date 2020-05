Le CEO de SoftBank, Jésus et les Beatles...

Masayoshi Son, le patron et fondateur de SoftBank, ne doute de rien.

En annonçant des résultats désastreux pour sa société SoftBank lors d’une visioconférence, Masayoshi Son s’est laissé aller à quelques commentaires qui ont suscité la plus grande perplexité chez les analystes.

Il s’est comparé à un autre grand visionnaire qui initialement avait été un incompris: Jésus Christ. Rien que cela. Dans la foulée, le milliardaire japonais a rappelé que les Beatles avaient aussi mis un certain temps à avoir du succès. Des commentaires qui ont provoqué des réactions moqueuses sur les réseaux sociaux, obligeant Son à faire le lendemain une sorte de mea culpa et à s’attribuer l’entière responsabilité des mauvais résultats.

Le conglomérat japonais SoftBank a affiché une perte opérationnelle de 12,7 milliards de dollars pour les 12 mois achevés en mars dernier et le Vision Fund, le plus grand fonds technologique au monde, a perdu 17 milliards de dollars en raison de ses investissements dans Uber et dans la plateforme de coworking, WeWork.