Le Dogeday propulse le dogecoin au plus haut

La cryptomonnaie a tout de même gagné 400 % en une semaine, alors que sur le marché des devises virtuelles, le bitcoin a perdu 11% sur la même période, et l'ether 4%. "Il y a une tribu d'investisseurs, dont beaucoup sont des milléniaux, qui y voient une cause, un mouvement", a relevé Antoni Trenchev, cofondateur de la société de prêt de crypto Nexo. "Le dogecoin est symptomatique de la frénésie qui se passe sous nos yeux."

Le dogecoin, représenté par un Shiba Inu, a été créé comme une réponse ironique aux cryptomonnaies et à la popularité de cette race canine par les ingénieurs en logiciel Billy Markus et Jackson Palmer en 2013. Mais cette année, Elon Musk, le fondateur de Tesla, a déclenché un rallye de la cryptomonnaie en postant sur Twitter une photo d'un faux magazine baptisé "Dogue", mettant en vedette un chien dans un pull rouge. L'année dernière, le dogecoin valait 0,002 dollar. Il a pris 18.000 %, pour atteindre une capitalisation de plus de 52 milliards de dollars selon le site Coinmarketcap. Il vaut plus que Ford ou Kraft en capitalisation boursière.