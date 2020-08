Le Dow Jones, un indice plutôt stupide

Oui, le Dow Jones reste l’indice boursier le plus bizarre, voire stupide, de la planète financière. Ceci en raison du calcul simpliste qui régit l’indice. En simplifiant, il s’agit d’une "moyenne" des prix des actions. Dès lors, plus le cours de l’action est élevé en valeur nominale, plus il influence l’indice. C’est la raison pour laquelle le vénérable Dow a toujours recalé des valeurs technologiques dont les cours étaient trop élevés, à l’instar de Google.

Si la firme à la pomme a intégré l’indice en 2015, ce n’est que grâce à une division du titre par 7. Mais depuis lors, le cours n’a cessé de grimper pour dépasser à nouveau les 500 dollars. Alors quand le poids lourd Apple annonce une division de son titre par 4 pour rendre son action plus accessible, c’est la panique chez Dow Jones. C’est tout l’indice qui est chamboulé avec un secteur des technologies de l’information appelé à singulièrement perdre du poids. Pour compenser, les gestionnaires de l’indice ont fait appel à Salesforce.com, active dans le "cloud computing". Dans le même temps, ils ont "rééquilibré" l’indice, en intégrant la biotech Amgen et en organisant le retour de Honeywell. Quitte pour cela à éjecter Pfizer, une société qui planche sur un vaccin contre le Covid-19, un vieux serviteur comme Exxon (mais le pétrole n’est plus très en vogue) et Raytheon.