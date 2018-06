Le G7 et la fin du "QE" européen dans le viseur des marchés

Un coup d’œil sur l’évolution des marchés boursiers au cours de la semaine écoulée peut vous en donner une petite idée. Disons-le tout de go: le gagnant pourrait bien être les Etats-Unis de Donald Trump avec une Bourse de New York qui a retrouvé de la pêche. Auteur de ce slogan de campagne "Make America great again" ("Rendre l’Amérique à nouveau grande"), le Président des Etats-Unis a exprimé dans un tweet balancé à la veille de ce week-end "son impatience à remettre à plat les accords commerciaux injustes avec les pays du G7"…