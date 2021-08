Le LME détaille ses plans pour son parquet

Le parquet du London Metal Exchange (LME) gardera un rôle important lors de sa réouverture. Le plus grand marché de métaux de base au monde a dévoilé lundi les détails de son fonctionnement au moment de l'ouverture des portes prévue le 6 septembre. Concrètement, les transactions à la criée seront employées pour la formation des prix durant la séance, et la période de fermeture sera assurée par les transactions électroniques.

Cette séparation des modèles de prix constitue aussi un compromis entre des traders qui tiennent aux transactions à la criée et les banques et fonds d'investissement qui préfèrent les transactions électroniques.

Un parquet fermé

En mars 2020, le LME avait dû fermer son parquet et transférer toutes les transactions sur sa plateforme électronique, en raison de l'épidémie de Covid-19. La bourse n'avait plus été contrainte d'une telle fermeture depuis la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, elle pensait revenir à son système hybride, incluant transactions à la criée et négociation électronique. Mais en janvier de cette année, elle a lancé une consultation auprès de ses membres en vue de fermer définitivement son parquet, en argumentant que le transfert des transactions à l'électronique a été un succès. Face à l'opposition de nombreux participants du parquet, elle a été contrainte de maintenir celui-ci. En juin dernier, elle a annoncé abandonner son projet de passer toutes ses transactions de manière électronique.