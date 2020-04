Le PIB des États-Unis en baisse de 4,8%: que décidera la Fed?

L’économie américaine s’est contractée de 4,8% au premier trimestre. Les analystes tablaient sur une baisse de 4%. La Fed fixe sa politique monétaire ce soir.

Le retournement de la conjoncture aux États-Unis est spectaculaire. Après avoir enregistré une croissance de 2,1% au quatrième trimestre 2019, l’économie américaine s’est contractée de 4,8% durant les trois premiers mois de 2020, d’après les chiffres officiels qui viennent d’être publiés, soit davantage que la baisse de 4% anticipée par les analystes.

0% . Le taux d'intérêt des fonds fédéraux, principal taux directeur des États-Unis, a été ramené dans une fourchette allant de 0 à 0,25% à la mi-mars.

La crise économique due à la propagation de la pandémie de coronavirus a durement affecté le PIB (produit intérieur brut) américain à la fin du premier trimestre, ce qui avait provoqué un plongeon historique de Wall Street entre la mi-février et la mi-mars.

La Réserve fédérale (Fed) devra tenir compte de cette déprime inédite de la première économie mondiale. Le comité de politique monétaire (FOMC: Federal open market committee) est en réunion depuis mardi et se prononcera sur sa politique monétaire en publiant son communiqué officiel ce mercredi soir à 20h, heure belge. Une demi-heure plus tard, Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine, commentera cette annonce lors d’une conférence de presse.

Statu quo attendu

Il s’agit de la quatrième réunion de la Fed cette année. La crise avait contraint l’institution monétaire à prendre des décisions dans l’urgence les 3 et 15 mars pour calmer des marchés paniqués par les conséquences économiques prévisibles de la pandémie. On mesure la gravité de la situation à l’ampleur des mesures qui ont été prises lors de ces réunions. En deux temps, le taux d’intérêt des fonds fédéraux, qui est le principal taux directeur des États-Unis, est passé d’une fourchette allant de 1,50 à 1,75% à une bande de fluctuation comprise entre 0 et 0,25%, ce qui représente un assouplissement de 150 points de base.

Jerome Powell pourrait évoquer les outils encore à la disposition de la Fed si nécessaire, comme un contrôle de la courbe des taux d’intérêt.

Pour contrer la crise, la Fed avait aussi annoncé des achats d’obligations gouvernementales et de titres de dette d’entreprises (y compris les institutions financières) et de dette immobilière, sans se fixer de limite. Enfin, elle avait annoncé des prêts inédits destinés aux entreprises et aux villes et districts à hauteur de 2.300 milliards de dollars.

Après ces mesures spectaculaires, que peut encore faire la banque centrale américaine à l’occasion de sa réunion actuelle? De l’avis de la plupart des spécialistes qui suivent la politique monétaire américaine, le FOMC devrait opter pour le statu quo.

Les taux directeurs ne devraient pas bouger car la Fed s’est déjà prononcée à l’unanimité de ses membres contre des taux négatifs.

Indications de Powell

De nouvelles mesures non conventionnelles ne sont pas non plus attendues. Par contre, la banque centrale américaine pourrait approfondir des mesures déjà annoncées, comme les prêts aux collectivités locales et aux entreprises. Des propos du secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, ont alimenté la spéculation sur des prêts dédiés au secteur pétrolier mais la Fed renâcle à favoriser un secteur en particulier pour ne pas fausser la concurrence.

La banque centrale sera attendue sur sa "forward guidance" (lignes directrices de la politique monétaire pour l’avenir). Lors de sa précédente réunion, le FOMC s’est engagé à maintenir les taux à leur niveau actuel jusqu’à ce que l’économie surmonte la crise et évolue vers les objectifs de la banque centrale concernant l’emploi et l’inflation. Cet engagement pourrait être précisé ce mercredi, éventuellement avec des objectifs chiffrés mais cette thèse est minoritaire parmi les analystes.