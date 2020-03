Le S&P 500 pourrait tomber à 2.450 points d'ici juin (Goldman Sachs)

"Un nouveau marché haussier devrait naître plus tard cette année."

David Kostin prédit que le S&P 500 va chuter à 2.450 points d'ici juin, soit un déclin de 15% par rapport à la dernière clôture de l'indice mardi , et de 28% par rapport à son sommet atteint en février.

Mais il souligne que les investisseurs ne doivent pas jeter l'éponge. "Les choses vont s'améliorer au deuxième semestre alors que l'impact négatif du virus va s'estomper et les bénéfices des sociétés vont rebondir", indique-t-il. Il prévoit que le deuxième semestre de cette année sera marqué par un rebond des marchés d'actions. En attendant, il voit les bénéfices des sociétés chuter de 12% durant les deux prochains trimestres sous l'effet de la chute des prix du pétrole et de l'épidémie de coronavirus. "Un nouveau marché haussier devrait naître plus tard cette année", ajoute-t-il.