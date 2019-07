Le S&P 500 saute la barre des 3.000 points pour la première fois depuis sa création

Les taux longs remontent

Les attentes des investisseurs ont été assouvies. Pourquoi dès lors ont-ils boudé en quelque sorte leur plaisir? C’est que suite à des indicateurs économiques publiés en fin de semaine aux Etats-Unis, les investisseurs doutent que la Fed sera en mesure, finalement, de concrétiser ses intentions. Connus vendredi, les prix de détail hors alimentation et énergie ont en effet connu en juin leur hausse la plus nette depuis près d’un an et demi. De plus, les inscriptions au chômage sont tombées la semaine dernière à un creux de trois mois outre-Atlantique.