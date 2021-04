Le Stoxx 600 a effacé ses pertes liées à la pandémie

Les grands indices européens sont revenus gonflés à bloc du long week-end de Pâques, les investisseurs du Vieux Continent saluant à leur tour les excellents chiffres américains sur l'emploi et l'activité du secteur des services.

Signe de la bonne humeur ambiante et du regain d’appétit pour le risque, le Stoxx 600 , soit l'indice reprenant les 600 principales capitalisations boursières européennes, a battu son record établi en février 2020.

Le Stoxx 600 Europe a progressé de plus de 9% depuis le début de l'année.

Autrement dit, l'indice paneuropéen a repris tout le retard accumulé en raison de la crise du coronavirus. Il a donc gonflé de plus de 60% entre son point bas du mois de mars 2020 et aujourd'hui.

Ces derniers mois, la remontée du Stoxx 600 a été alimentée par le retour au premier plan des valeurs du secteur auto, celles liées au tourisme et les actions du secteur bancaire, trois compartiments en hausse de plus de 20% depuis le Nouvel An. Seul le wagon immobilier du Stoxx est à la traîne sur cette période.