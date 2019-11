Le Stoxx 600 peine à suivre le S&P 500 dans sa chasse aux records

La Chine souffle le chaud et le froid

Par la suite, l’indice de la Bourse américaine est revenu en arrière en réaction aux informations de Bloomberg selon lesquelles la Chine doute de la possibilité de conclure un accord commercial à long terme avec les Etats-Unis. Et c’est encore des nouvelles venues de Pékin – en plus des bons chiffres de l’emploi aux USA – qui ont relancé vers le haut cet indice à la veille de ce week-end. Selon l’indice des directeurs d’achat (PMI) pour le secteur manufacturier (51,7), calculé par le cabinet IHS Markit-Caixin, l’activité manufacturière chinoise a connu en octobre un rebond inattendu.

Pour Tony Dwyer, stratégiste en chef chez Canaccord Genuity cité par Bloomberg, l’avance enregistrée depuis janvier par le S&P 500 est suffisamment forte pour s’attendre à de nouveaux gains d’ici la fin décembre. Selon des données compilées par Bloomberg et relevées par ce stratégiste, le S&P 500 n’est monté de 20% entre les mois de janvier et octobre qu’à 8 reprises depuis 1950. Et à chaque fois, il avait encore gagné 6,2% en moyenne lors des 2 derniers mois de l’année. Tony Dwyer prévoit que le S&P 500 montera jusqu’à 3.350 points en 2020, l’année au cours de laquelle se dérouleront les élections présidentielles américaines.