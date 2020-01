Le bal des annonces de résultats de sociétés débute en Europe

Avec quelques jours de retard sur Wall Street, la saison des annonces de résultats trimestriels et pour l’ensemble de l’année 2020 des sociétés européennes a démarré en Europe. Comment évoluera-t-elle? Doit-on s’attendre à des chiffres encourageants? La hausse des marchés boursiers en 2019 donne à le penser. L’indice Stoxx 600 avait progressé de 23,16% pour terminer quasiment à ses plus hauts historiques.

Si les performances réalisées par les 19 sous-groupes sectoriels de cet indice permettent de se faire une petite idée des entreprises qui auront été les plus performantes sur le plan des bénéfices, alors ce sont celles actives dans les services financiers que l’on devrait prioritairement retrouver. Les actions dans ce sous-groupe sectoriel du Stoxx 600 ont progressé en moyenne de 41,47%. Sous la bannière de services financiers, on trouve les opérateurs boursiers, les gestionnaires de fonds et les holdings. Il y a huit jours, Sofina nous en avait donné un avant-goût, en ayant publié une note préliminaire faisant état une hausse de 16,8% de ses capitaux propres par action.