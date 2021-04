Le bal des banques centrales continue

Côté microéconomie, les investisseurs auront encore de quoi se mettre sous la dent avec les résultats trimestriels de nombreuses entreprises cotées. On attend notamment les chiffres de Michelin, Philips et Tesla lundi; d'Alphabet (Google), BP, HSBC, Recticel, Starbucks, UPS et Xior mardi; d'Apple, Boeing, Cofinimmo, Delivery Hero, Deutsche Bank, Facebook, Melexis, Ontex, Qualcomm, Sanofi et Sony mercredi; d'Airbus, Amazon, Kinepolis, Lufthansa, McDonald's, Shell, Telenet et Total jeudi; et d'AstraZeneca, Barclays, BNP Paribas, ExxonMobil et Proximus vendredi.