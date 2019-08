Le bien-être animal, une tendance robuste, même en récession

Le bien-être animal prend un tournant important avec le développement démographique.

Les générations plus jeunes, tels que les millennials (nés entre 1980 et 2000) et la génération Z (des personnes nées après 2000) ont tendance à humaniser les animaux et sont plus nombreuses à disposer d’un animal domestique. Selon Packaged Facts, un institut d’études, la détention de chiens et chats par ces deux générations a grimpé à 53% en 2017 contre 44% en 2010 aux Etats-Unis. Ce développement va de pair avec une hausse de la demande pour les produits animaliers, en particulier la nourriture. "On assiste à deux phénomènes. De plus en plus de personnes détiennent des animaux. En outre, les détenteurs d’animaux de compagnie les traitent différemment et veulent dépenser plus pour eux, souligne Andreas Fruschki, gestionnaire du fonds Allianz Pet and Animal Well Being. Il y a cinquante ans, les animaux restaient en dehors de la maison, en dehors du salon. Mais désormais, ils sont traités comme des enfants. Et la tendance dure."

75 milliards $ Les ventes pour le bien-être animal aux Etats-Unis devraient atteindre 75 milliards de dollars cette année, contre 36 milliards de dollars en 2005, selon l’association American Pet Products.

Chez Bloomberg Intelligence, les analystes Diana Rosero-Pena et Jennifer Bartashus observent que "la nourriture pour animaux, en particulier de qualité, a dépassé l’industrie des aliments emballés. Les ventes de nourriture pour animaux aux Etats-Unis devraient atteindre 27,4 milliards de dollars cette année, soit 23% de plus qu’en 2014, selon des données d’Euromonitor, avec la nourriture de qualité en ligne de mire, qui a progressé de 38% sur la même période. À titre de comparaison, la vente de nourriture moyen de gamme a chuté de 6% sur la même période, et celle des aliments bas de gamme de 13%". En outre, les propriétaires d’animaux privilégient les aliments de qualité pour leurs animaux de compagnie. "La tendance qui soutient la qualité de la nourriture pour animaux ne montre aucun signe d’affaiblissement, en raison d’une reconnaissance plus importante du traitement des animaux comme des membres de la famille, notent les analystes de Bloomberg Intelligence. Aux Etats-Unis, environ trois quarts des propriétaires d’animaux sont d’accord de payer davantage pour des produits plus sains pour ceux-ci, selon une enquête réalisée en 2018 par l’American Pet Products Association".

"Les gens font attention à la manière dont ils nourrissent leurs animaux. Une grande variété de nourriture spécialisée pour les chiens et les chats est désormais disponible dans les rayons des supermarchés, et est aussi nombreuse que les produits pour les bébés", relève Andreas Fruschki.

Les soins pour les animaux représentent aussi un poste de dépense en progression chez les propriétaires. "25% des propriétaires d’animaux sont prêts à risquer leur bien-être financier en cas d’urgence médicale pour ceux-ci, selon Packaged Facts et APPA", indiquent les analystes Seemah Shah et Danielle McIntee chez Bloomberg Intelligence. Mais sur un marché de soins estimé aux Etats-Unis à 5 milliards de dollars en 2018, les soins vétérinaires représentent la majorité des dépenses. "Les propriétaires d’animaux consacrent plus d’argent pour les soins vétérinaires et la vaccination. On assiste au développement d’une véritable économie autour de cette humanisation des animaux, qui tourne à une croissance de 5 à 6% par an.", indique Andreas Fruschki.

Tendance globale résistante aux chocs économiques

Le gestionnaire de fonds souligne que le phénomène ne touche pas que les Etats-Unis. "Les millennials détenant des animaux de compagnie se trouvent partout dans le monde, aussi bien dans les pays développés que ceux en voie de développement, car les gens déménagent de plus en plus vers les villes et cela change leurs habitudes de consommation. Les gens voyagent désormais avec leur animal de compagnie, et avec le phénomène du vieillissement de la population, on voit aussi que les animaux domestiques jouent un rôle important comme compagnon. C’est particulièrement le cas au Japon et en Europe" ajoute-t-il.

En outre, alors que la croissance économique ralentit partout dans le monde, les dépenses des consommateurs pour leur animal de compagnie ne suivent pas la même trajectoire. "Les gens ne coupent pas dans leur dépense pour les soins, la nutrition, la santé de leur animal de compagnie même pendant les récessions, relève Andreas Fruschki. Ces dépenses sont plus résistantes que d’autres parts de l’économie." En Chine, par exemple, en proie à un ralentissement économique depuis déjà quelques années, l’industrie du bien-être animal connaît une croissance exponentielle. Lingdang Pet, une société chinoise dédiée aux services pour animaux, indique qu’en 2018, les dépenses consacrées aux animaux domestiques en Chine ont augmenté de 15% à 24,9 milliards de dollars par rapport à l’année précédente. L’empire du Milieu rattrape le marché américain du bien-être animal, qui reste encore pour l’instant le plus gros acteur du segment. Aux Etats-Unis, l’association American Pet products souligne que les ventes pour le bien-être animal devraient dépasser 75 milliards de dollars cette année, contre 72,5 milliards en 2018 et 36 milliards de dollars en 2005.

"Il a fallu des décennies pour arriver à cette évolution, et derrière, il se trouve une tendance forte associée aux changements démographiques", rappelle Andreas Fruschki. Et désormais, des animaux de compagnie deviennent des héritiers au même titre que les humains. Récemment, Choupette, la chatte de Karl Largerfeld, a hérité de sa fortune. Aux Etats-Unis, les gens demandent aussi d’inclure leurs animaux domestiques dans leur plan financier pour leur pension. La tendance ne s’inverse pas.