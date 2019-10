Le bitcoin approche des 10.000 dollars

Pour la première fois en un mois, la plus célèbre cryptomonnaie s'est approchée du seuil des 10.000 dollars. La Chine a marqué son intérêt pour la blockchain, technologie sur laquelle est fondé le bitcoin.

Le bitcoin s'est approché, ce lundi, de la barre symbolique des 10.000 dollars, atteignant un niveau plus vu depuis un mois.

Vers 2h30, heure belge, le cours de la première et principale monnaie virtuelle décentralisée est monté à 9.933,83 dollars pour un bitcoin , selon des chiffres agglomérés par le fournisseur de données financières Bloomberg. La cryptomonnaie était tombée à environ 7.300 dollars jeudi avant de rebondir fortement vendredi soir (+15%).

Il est très possible que la Chine montre la voie à suivre dans l'investissement de la sphère crypto.

Selon Edward Moya, analyste pour Oanda, l'explication de ce sursaut pourrait provenir d'une déclaration du président Xi Jinping qui a appelé son pays jeudi à considérer la blockchain comme une technologie au coeur de l'innovation et à accélérer son développement. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations sans intermédiaire et réputée infalsifiable, sur laquelle s'est fondé le bitcoin.