Le bitcoin atteint pour la première fois 20.000 dollars

Le bitcoin a dépassé 20.000 dollars pour la première fois de son histoire. Les investisseurs semblent retrouver de l'appétit pour la première cryptomonnaie.

Le prix du bitcoin a dépassé le seuil symbolique des 20.000 dollars ce mercredi, après une ascension spectaculaire. Il n'a fallu que quelques mois à la cryptomonnaie pour doubler de valeur et atteindre ce record absolu: d'après les données de l'agence Bloomberg, la devise virtuelle s'échangeait encore à 10.000 dollars début septembre 2020...

Le bitcoin s'était déjà approché des 20.000 dollars depuis la fin de ce mois de novembre, non sans brièvement plonger de plus de 10% pour retomber autour de 16.500 dollars avant de finalement se redresser. Un épisode qui n'a pas manqué de rappeler sa lourde chute fin 2017. À l'époque, il avait dépassé 19.500 dollars avant de subir une dégringolade aussi impressionnante que l'envol qui avait précédé: début février 2018, la monnaie électronique était repassée en dessous de 8.000 dollars et fin 2018, elle ne valait "plus" qu'un peu plus de 3.000 dollars...

Cette devise virtuelle reste donc un actif particulièrement volatil. Qui sait comment le bitcoin pourrait se comporter dans les prochains mois? D'après Craig Erlam, analyste chez Oanda, cité par l'agence AFP, après avoir atteint de nouveaux records, "le prix pourrait décoller de plus belle", comme l'ont montré ses mouvements de hausse par le passé, mais "prédire sa valeur à la fin de l'année est le pari le plus spéculatif possible", nuance-t-il.

Créé par des anonymes comme un moyen de paiement décentralisé, et adopté par les investisseurs adeptes de placements alternatifs, le bitcoin a connu des montées spectaculaires et des dégringolades tout aussi vertigineuses. Au niveau où il se trouve actuellement, sa progression atteint environ 180% depuis le début de l’année. Une progression qui s’est surtout accélérée le 21 octobre dernier, lorsque le géant des paiements en ligne Paypal a annoncé lancer un service d'achat, de vente, et de paiement par cryptomonnaies.

Investisseurs institutionnels

Si la folle ascension du bitcoin en 2017 était principalement alimenté par les investisseurs particuliers, des fonds d'investissements et de grandes banques s'intéressent aussi désormais aux cryptomonnaies. Selon les analystes de JPMorgan, la hausse récente des prix est d’ailleurs due à ces "investisseurs institutionnels qui voient le bitcoin comme un investissement à long terme", estiment-ils dans une note. "En 2017, il y avait une ruée poussée par des investisseurs privés, les recherches Google pour le bitcoin avaient explosé en même temps que les prix", ce qui n'est pas le cas en 2020, argumentent pour leur part les analystes de ByteTree, un service de gestion de cryptoactifs.

Le bitcoin a profité par ailleurs, ces dernières semaines, de la vague d'achats sur tous les marchés, provoquée notamment par les bonnes nouvelles sur le front d’un vaccin contre le coronavirus, avec les annonces successives de Pfizer, Moderna ou encore AstraZeneca.

Plusieurs analystes font remarquer qu’avec une offre limitée à 21 millions d’unités, le bitcoin offre une couverture idéale contre l’inflation. Ils estiment que les monnaies traditionnelles devraient voir leur valeur chuter en raison des plans de relances massifs des banques centrales et des gouvernements pour contrer la pandémie de Covid-19.