Le bitcoin baisse avant son halving

La volatilité sur la monnaie virtuelle a été également observée en novembre 2012 et juillet 2016 lors des précédents halvings. Mais ces deux dates correspondent aussi au début d'un long rally pour la cryptomonnaie. En décembre 2017, le bitcoin avait touché près de 20.000 dollars, après une progression de 2.500% depuis le halving survenu en juillet 2016. Les mineurs n'ont plus reçu que 12,5 bitcoins contre 25 précédemment par bloc de 100 minés. Entre novembre 2012 et 2014, la cryptomonnaie avait gagné 10.000%, alors que les mineurs n'ont plus reçu que 25 bitcoins par bloc de 100 minés, contre 50 précédemment. Toutefois, après son pic atteint en 2017, le bitcoin n'a plus retrouvé ce sommet et évolue toujours plus de 50% en-dessous de ce niveau.