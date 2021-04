Le bitcoin bat un nouveau record historique

Le bitcoin a battu un nouveau record ce mardi et connaît un regain d'intérêt des investisseurs . Alors que l’ introduction en bourse de l'une des plus grandes plateformes d'échanges de cryptomonnaies, Coinbase , est attendue, la monnaie virtuelle a franchi ce matin le cap des 62.000 dollars .

"C'est un signal important, car cela indique qu'il devient de plus en plus improbable que les régulateurs décident de se montrer plus dur contre le secteur", commente Naeem Aslam, analyste chez Avatrade.