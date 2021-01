Le bitcoin chute brutalement à nouveau

Après avoir touché un plus haut de 41.370,91 dollars, le bitcoin a dégringolé de plus de 21% ce lundi. La monnaie subit de nouveau une forte baisse.

Le bitcoin a subi de nouveau une chute spectaculaire deux jours après avoir touché un record de 41.370,91 dollars. Il est retombé autour de 33.000 dollars ce lundi. Les autres cryptomonnaies n'ont cette fois pas profité de cette baisse, puisque l'ether, le ripple et le litecoin, notamment, ont dégringolé aussi de plus de 15%.

"Il reste à déterminer si c'est le début d'une correction plus large , mais nous avons maintenant vu cette parabole se rompre, donc ça pourrait bien être une correction", a déclaré Vijay Ayyar, responsable du développement commercial chez Luno. "La cryptomonnaie a ignoré les baisses récentes et pourrait le faire à nouveau, récupérant potentiellement jusqu'à 44 000 dollars avant une correction réelle", a -t-il ajouté.

Le bitcoin a plus que quadruplé sur un an, et ce, malgré plusieurs épisodes de fortes chutes. Cela n'a pas empêché la devise virtuelle de grimper toujours plus haut. Les fans de la cryptomonnaie estiment que celle-ci peut encore monter davantage, car de plus en plus d'investisseurs professionnels adoptent celle-ci comme un actif de diversification.