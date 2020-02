Le bitcoin dépasse la barre symbolique des 10.000 dollars

Ce franchissement de la barre symbolique trouve une explication dans un pic de volumes de transactions et qui a vu l'indice S&P500 atteindre de nouveaux sommets. L'augmentation est peut-être due au coronavirus qui joue sur les marchés boursiers. Depuis le début, ils connaissent des hauts et des bas et les investisseurs verraient les monnaies virtuelles comme un refuge. Dans le sillage, d'autres cryptomonnaies comme ethereum, XRP, bitcoin cash, litecoin et EOS augmentent également.