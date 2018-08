Le bitcoin en dessous de 6.000 dollars, un seuil critique pour la cryptomonnaie

Où s’arrêtera la chute du bitcoin? La devise électronique est tombée à moins de 6.000 dollars mardi matin, pour la première fois depuis le 29 juin. La cryptomonnaie a perdu plus de deux tiers de sa valeur en huit mois. Cette tendance négative pourrait bien continuer, selon Frank Vranken, chef stratégiste chez Puilaetco Dewaay. Mardi, entre 3h30 et 4h du matin, le bitcoin est soudainement passé de 6.200 dollars à 5.887,07 dollars, son plus bas niveau depuis la fin du mois de juin. Mercredi, la monnaie électronique retrouvait quelques couleurs et se traitait à plus de 6.400 dollars.